Primavera – Le formazioni ufficiali di Lecce-Milan: torna Ibrahimovic

Il Milan Primavera torna in campo dopo la sosta per le nazionali. I ragazzi di mister Guidi sono chiamati a difendere il primo posto in classifica, condiviso con il Sassuolo. Sulla loro strada il Lecce, calcio d'inizio alle ore 11:00 allo Stadio Comunale San Pietro in Lama di Lecce. Ecco di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori.