LIVE – Juventus-Milan Primavera 0-0: iniziata al ‘Vinovo Training Center’!

3′ – Prime fasi del match di studio. La Juventus Primavera prova a fare la partita, il Milan Primavera chiude bene tutti gli spazi.

SI COMINCIA!

Sono da poco ufficiali le formazioni con cui la Juventus Primavera ed il Milan Primavera scenderanno in campo. Vediamole insieme!

JUVENTUS PRIMAVERA (4-2-3-1): Garofani; Leo, Riccio, De Winter, Ntenda; Miretti, Barrenechea; Sekulov, Da Graca, Iling; Bonetti. A disposizione: Senko, Raina, Nzouango, Mulazzi, Pisapia, Turicchia, Omic, Cerri, Cotter, Soule, Hasa, Verduci. Allenatore: Bonatti.

MILAN PRIMAVERA (4-3-3): Jungdal; Stanga, Tahar, Michelis, Oddi; Di Gesù, Brambilla, Mionić; Olzer, Tonin, Capone. Allenatore: Giunti.

L’incontro Juventus-Milan Primavera sarà visibile in diretta ed in chiaro su ‘SportItalia‘, canale 225 di ‘Sky‘ e 60 del digitale terrestre. Ma anche su ‘Milan TV‘ e App ufficiale A.C. Milan. Tutti qui, invece, per la diretta testuale della sfida.

Juventus-Milan Primavera sarà arbitrata dal signor Nicolò Marini della sezione A.I.A. di Trieste, coadiuvato da Andrea Niedda di Ozieri (SS) e Francesco Perrelli di Isernia.

La Juventus Primavera, allenata da Andrea Bonatti, di punti ne ha 4. Ha esordito nel Primavera 1 pareggiando 1-1 in casa dell’Atalanta Primavera (rete di Cosimo Marco Da Graca) e, successivamente, ha vinto 2-0 in casa dell’Empoli Primavera con la doppietta del solito bomber Da Graca.

Il Milan Primavera arriva all’appuntamento con 3 punti in classifica. Dopo l’esordio vincente in trasferta, 1-0 a Cagliari con gol di Enrico Di Gesù, è arrivata la sconfitta interna, con lo stesso risultato, per mano dell’Atalanta Primavera: rete di Alessandro Cortinovis.

JUVENTUS-MILAN PRIMAVERA LIVE – Amici di ‘PianetaMilan.it‘, benvenuti al ‘Vinovo Training Center‘ dove tra poco, alle ore 13:00, si disputerà Juventus-Milan, gara valida per la 3^ giornata del Campionato Primavera 1 della stagione 2020-2021. Restate con noi per non perdervi la diretta testuale del match dei rossoneri di Federico Giunti in casa della ‘Vecchia Signora‘. Una grande classica del calcio italiano in salsa giovanile!

LE ULTIME NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN IN TEMPO REALE >>>

SKY O DAZN? DOVE VEDERE LE PROSSIME GARE DEL MILAN IN SERIE A >>>