Primavera, Cagliari-Milan 0-1: gol e highlights del match (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Continua il momento positivo del Milan Primavera che, dopo la promozione nel massimo campionato giovanile conquistata lo scorso anno, continua a portare a casa risultati positivi. La squadra di Federico Giunti ha battuto in Cagliari in trasferta per 1-0 grazie al gol di Di Gesù. Da segnalare anche la traversa di Giacomo Olzer. Vi siete persi la partita? Niente paura: ecco gol e highligths completi!

