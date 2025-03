Primavera, Milan-Inter 1-1: Perrucci decisivo, rossoneri imbattuti nei Derby

Riscattato il pesante ko di Verona in termini di compattezza e gioco, il punteggio non può riempire la pancia però dare energia e consapevolezza - i nerazzurri stanno lottando per la vetta e sono lanciati in Europa - in vista di un finale di stagione che si preannuncia scoppiettante. La 29ª giornata di Primavera 1 permetto ai ragazzi di Mister Guidi di salire a quota 48 punti in classifica, scivolando al sesto posto pur rimanendo in zona playoff. Il campionato nel prossimo weekend regalerà un nuovo big match, in casa della Roma capolista, ma prima il calendario metterà in scena Lecce-Milan - mercoledì 12 marzo alle 12.30 - e in palio la Finale di Coppa Italia.