Hajduk Spalato-Milan, Skoko: “Sarà una dura battaglia”

Le parole di Noa Skoko in vista di Hajduk Spalato-Milan

"Mi aspetto una partita combattuta, sarà una dura battaglia. Abbiamo i nostri tifosi lì. Ho sentito che ci saranno circa 10.000 tifosi, quindi sarà una grande spinta per noi. Mi aspetto una partita combattuta, lasceremo il cuore in campo e, si spera, otterremo un risultato. La nostra Youth League? Ovviamente abbiamo fatto la storia. È stato un viaggio incredibile e penso che i ragazzi siano stati incredibili, facendo la storia. Abbiamo avuto una corsa incredibile; la squadra ha ottenuto risultati incredibili, mostrando un grande spirito combattivo. Ma è stato perché siamo stati tutti insieme e abbiamo lo spirito di squadra, lavoriamo l'uno per l'altro, lavoriamo insieme, questo è il segreto".