Genoa-Milan Primavera 0-0: pochissime emozioni, pareggio giusto

Genoa-Milan Primavera, il racconto del match

E’ terminato da pochi minuti il match tra Genoa e Milan, valido per la 15^ giornata del campionato Primavera 1. Pareggio a reti bianche giustissimo per quello che si è visto in campo. Pochissime emozioni da entrambe le parti, con le squadre che hanno pensato molto più a difendere che ad offendere. Non succede praticamente nulla nel primo tempo, con il solo Dumbravanu a rendersi pericoloso con un tiro dalla distanza.

Succede poco anche nel secondo tempo, ma El Hilali ha la palla per portare in vantaggio i suoi. Al minuto 74′, Robotti lo pesca bene in profondità, ma l’attaccante rossonero si fa ipnotizzare da Agostino. Un punto che deve far riflettere, la prestazione è stata largamente al di sotto delle aspettative.

