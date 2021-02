Fiorentina-Milan Primavera 2-1: la viola passa il turno meritatamente

Fiorentina-Milan Primavera 2-1, viola ai quarti di Coppa Italia

E’ appena andata in archivio Fiorentina-Milan Primavera, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. I viola riescono a spuntarla 2 a 1 grazie alle reti di Fiorini (su calcio di rigore) e Spalluto. Per i rossoneri rete inutile di Nasti.

Gli uomini di Alberto Aquilani hanno nel complesso meritato di passare il turno. La squadra di Federico Giunti ha pagato a caro prezzo il brutto inizio di gara, dove la Fiorentina ha segnato ben due gol nella prima mezz’ora, anche se il Milan ha poi subito accorciato le distanze con Nasti.

Gli uomini di Alberto Aquilani hanno nel complesso meritato di passare il turno. La squadra di Federico Giunti ha pagato a caro prezzo il brutto inizio di gara, dove la Fiorentina ha segnato ben due gol nella prima mezz'ora, anche se il Milan ha poi subito accorciato le distanze con Nasti.

Il secondo tempo è stato molto equilibrato, ma meno frizzante rispetto alla prima frazione di gioco. I rossoneri ci hanno provato, ma è mancata la giusta cattiveria per poter sorprendere la difesa della Fiorentina, che ha retto fino alla fine senza grossi affanni. In ombra Olzer, che non è riuscito a ripetere le ultime grandi prestazioni. Buon ingresso da parte di Saco, che ha dato grande protezione alla difesa. Insomma, è la Fiorentina a festeggiare, con il presidente Rocco Commisso sorridente in tribuna. Il Milan di Giunti si concentrerà ora sul campionato.