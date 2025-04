Empoli-Milan Primavera 1-0: beffa rossonera in Toscana, il commento

Il primo vero brivido arriva proprio su un corner per i padroni di casa: Longoni si supera con una parata strepitosa su un colpo di testa ravvicinato, ma la sfortuna si accanisce sui rossoneri. Il pallone, dopo aver colpito la traversa, rimbalza sulla testa di Popov , sbatte contro il palo e, con una traiettoria beffarda, si insacca in rete. È il gol dell'1-0, un episodio incredibile che punisce oltremodo un Milan attento fino a quel momento.

La squadra di Guidi non si abbatte e reagisce subito, affidandosi alle iniziative di Hodzic e alle invenzioni di Liberali . Proprio il numero 10 rossonero mette Perrucci davanti a un'ottima occasione con un passaggio filtrante geniale, ma il giovane attaccante si fa murare due volte nel tentativo di crossare in mezzo.

L'Empoli, pur soffrendo, riesce a rendersi ancora pericoloso in contropiede e si mangia il possibile raddoppio: l’attaccante azzurro, solo davanti a Longoni, spedisce incredibilmente il pallone sull’esterno della rete, mantenendo così il Milan ancora in partita.

Finisce 1-0 per i padroni di casa: l'Empoli conquista tre punti pesantissimi, mentre il Milan torna a casa con molto rammarico per un risultato negativo maturato più per sfortuna che per demerito. Serve maggiore cinismo sotto porta per trasformare la buona qualità di gioco in risultati concreti.