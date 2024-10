Dove vedere Milan-Cremonese Primavera in diretta tv e streaming?

Alle ore 15:00 c'è Milan-Cremonese Primavera al 'Vismara': dove seguire in diretta on line streaming il match dei rossoneri su internet

A che ora gioca il Milan Primavera oggi?

Milan-Cremonese Primavera, in tv e in streaming, tutto ciò che c'è da sapere. Questo pomeriggio alle ore 15:00, si disputerà, al centro sportivo 'Vismara' di Milano, la sfida Milan-Cremonese, valevole per l'8^ giornata del campionato Primavera 1 2024-2025. Dopo un inizio molto promettente con quattro successi nelle prime cinque giornate, i ragazzi di Federico Guidi hanno incassato un pareggio e una sconfitta contro Cesena e Bologna e devono tornare a vincere contro una squadra lontana in classifica.