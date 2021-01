Diretta Lazio-Milan Primavera 0-2: fine primo tempo | LIVE

Lazio-Milan: il live della 7^ giornata del Campionato Primavera 1

LAZIO-MILAN LIVE ULTIME NEWS – Amici di ‘PianetaMilan.it‘, benvenuti al centro sportivo di Formello, campo ‘Mirko Gresini‘, dove tra poco, alle ore 11:00, andrà in scena Lazio-Milan. La gara è valida per la 7^ giornata del Campionato Primavera 1, che riprende dopo una lunga sosta dovuta alla pandemia da coronavirus.

Si sfideranno la Lazio Primavera, allenata da Leonardo Menichini, ed il Milan Primavera, allenato da Federico Giunti. Attualmente, i biancocelesti sono davanti ai rossoneri in classifica: 9 per punti per i romani, solo 3 per i meneghini. La Lazio Primavera, però, ha giocato già 6 gare, a differenza del Milan Primavera, che ne ha disputate soltanto 3.

L’ultimo Lazio-Milan nel Campionato Primavera 1 si è disputato il 4 novembre 2017: vinsero gli ospiti, 0-2, grazie all’autogol di Denis Petro ed alla rete di Riccardo Forte. L’arbitro della sfida odierna sarà il signor Mario Sala, della sezione A.I.A. di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Vincenzo Madonia ed Antonio Lalomia.

Sono da poco ufficiali le formazioni con cui scenderanno in campo, a Formello, Lazio e Milan: vediamole insieme!

LAZIO (4-3-1-2): Furlanetto; Novella, Adeagbo, Vavro, T. Marino; Bertini, Franco, A. Marino; Czyz; Castigliani, Nimmermeer. A disposizione: Pereira, Peruzzi, Migliorati, Pica, Zaghini, Floriani, Tare, Cesaroni, Guerini, Campagna. Allenatore: Menichini.

MILAN (4-3-3): Jungdal; Stanga, Michelis, Tahar, Oddi; Di Gesù, Brambilla, Mionic; Roback, Tonin, Olzer. A disposizione: Moleri, Pseftis, Pobi, Fili, Obaretin, Cretti, Bright, Alesi, Ferraris, Signorile, El Hilali. Allenatore: Giunti.

+++ LAZIO-MILAN: IL LIVE DELLA PARTITA DELLA PRIMAVERA ROSSONERA +++

Quasi tutto pronto, dunque, nella Capitale per quest’interessante sfida del Campionato Primavera 1 tra Lazio e Milan. Restate con noi per la diretta testuale del match! La sfida può essere anche seguita, in tv, su ‘SportItalia‘ e su ‘Milan TV‘.

Squadre in campo, manca davvero poco alla ripresa dell’attività del Milan Primavera!

1′ – Partiti!

2′ – Il Milan parte con convinzione. Azione sulla sinistra che sfocia in un cross per Olzer che prova a girare al volo verso la porta. Palla alta.

4′ – Milan in pressione: cross dalla destra e Vavro devia male in calcio d’angolo. Da corner colpisce Di Gesù, che però non inquadra la porta.

7′ – La Lazio si affaccia nella metà campo rossonera. Castigliani entra in area di rigore, crossa al centro ma non c’è nessuno a raccogliere l’assist.

12′ – Bellissima azione sulla destra: palla ad Olzer che galoppa sulla fascia e serve Tonin al centro dell’area. L’attaccante scarica palla a Mionic che prova a piazzare all’angolino alto: bel tiro, ma fuori misura di poco.

14′ – Ci prova ancora Mionic: conclusione del croato dal limite, murato però dalla difesa bianconceleste.

15′ – Grande palla di Czyz in profondità per Nimmermeer. L’attaccante inquadra la porta ma Jungdal è bravo a deviare in calcio d’angolo.

19′ – Il Milan di nuovo in avanti con Di Gesù che crossa bene per Tonin: l’attaccante non arriva per pochissimo sul pallone.

22′ – Bella discesa della Lazio con Bertini, ma Michelis è bravo a fermare il ragazzo e deviare in angolo.

24′ – Roback pazzesco sulla sinistra! Lo svedese salta tre giocatori e crossa in mezzo per Tonin che svirgola e dà modo a Furlanetto di agguantare la palla.

26′ – Calcio di rigore per il Milan!

27′ – GOL DEL MILAN!! Giacomo Olzer spiazza Furlanetto e permette ai suoi di passare in vantaggio!

28′ – Ammonito il capitano della Lazio Andrea Marino per intervento pericoloso su Mionic.

32′ – Occasionissima per la Lazio! Castigliani galoppa ancora sulla fascia e serve un Bertini in mezzo all’area tutto solo: rigore in movimento, ma il giocatore apre troppo il destro e manda la palla fuori.

36′ – Roback prova a inventare sulla sinistra, passa a Mionic che crossa al centro: Di Gesù colpisce di testa ma non è pericoloso.

42′ – Occasionissima per il Milan!! Oddi effettua un bellissimo cross smanacciato in tuffo da Furlanetto. Sulla respinta Di Gesù va di testa di prima intenzione: porta vuota ma Vavro salva sulla linea.

43′ – GOL DEL MILAN!!! Roback irresistibile! Lo svedese punta l’uomo sul lato corto dell’area di rigore, lo salta facilmente e piazza la palla di sinistro nell’angolo lontano.

45′ – Tre minuti di recupero.

48′ – Fine primo tempo: doppio vantaggio rossonero grazie ai gol di Olzer e Roback.

