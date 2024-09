Inter-Milan Primavera, Guidi: “Siamo soddisfatti. Vittoria che dà fiducia”

Il Milan si è aggiudicato con merito il primo derby della giornata, quello della Primavera, battendo l'Inter in trasferta per 3-1. Tutti i gol sono stati segnati nel primo tempo. La squadra di Federico Guidi ha sbloccato il match a metà frazione con due reti ravvicinate, firmate da Dutu e Ibra Jr, che nel giorno del suo diciottesimo compleanno ha segnato il quarto gol in cinque partite di campionato. Verso la fine del primo tempo, Mosconi ha accorciato le distanze per l’Inter, ma le speranze nerazzurre sono state subito vanificate dal rigore procurato da un ispirato Magni e trasformato da Bonomi. A fine gara, mister Guidi ha commentato la vittoria.