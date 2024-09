Primavera 1 – Derby Inter-Milan, formazioni ufficiali: Ibrahimovic guida l’attacco

È tempo di derby anche in Primavera 1: ecco le formazioni ufficiali di Inter-Milan, gara valevole per la quinta giornata di campionato

Il Milan Primavera di Federico Guidi scende in campo nel derby di categoria contro l'Inter. La gara, valevole perla quinta giornata del campionato di Primavera 1 andrà in scena al 'Konami Youth Development Centre' di Milano. I nerazzurri arrivano da una convincente vittoria contro il Manchester City in Youth League, mentre i rossoneri da un pareggio a reti bianche contro il Liverpool. Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori.