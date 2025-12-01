Dal pareggio a Roma con la Lazio al Derby amaro: è stato un novembre difficile per la squadra di Mister Renna, senza successi nonostante delle prove spesso positive. Non bisogna perdersi d'animo ma insistere, crederci, lavorare e migliorare per capovolgere l'andazzo. La 13ª giornata di Primavera 1 obbliga il Diavolo a rimanere immobile a quota 17 punti, immischiato nel mezzo di una classifica abbastanza compatta, dove le distanze restano ridotte e ogni weekend rappresenta un nuovo esame. La Primavera tornerà in azione venerdì 5 dicembre alle 14.00, ospitando l'Hellas Verona allo Sportitalia Village di Carate Brianza.
LA CRONACA
Derby vivace già in avvio: al 7' Lontani gira d'esterno e impegna Farronato; all'8' rasoterra di Della Mora bloccato da Longoni. Al 19' su calcio piazzato l'Inter va in vantaggio: punizione profonda di Cerpelletti, in area piccola sbuca Iddrissou che di testa gonfia la rete. Reagiamo. Al 22' Lontani spizza a lato. Che occasione al 25' quando Scotti di potenza da posizione defilata, il portiere respinge, Ossola raccoglie e calcia quasi a botta sicura ma Bovo si immola e salva. Tornano a farsi vedere i padroni di casa: al 29' Mosconi schiaccia e Longoni para, al 40' Pinotti prova la deviazione volante senza precisione. Buona azione rossonera al 44', Mancioppi in verticale per Lontani il quale tocca di punta andando vicino al bersaglio.
Nerazzurri in pressing offensivo a inizio ripresa: al 46' Longoni risolve una mischia, al 47' Pinotti prova e sbaglia la conclusione, al 50' Cerpelletti velleitario dalla distanza. Dopo un lampo di Scotti, torniamo a subire e rischiamo al 52' quando l'incornata di Iddrissou termina di poco alta. Al 53' Longoni attento su La Torre. La gara è apertissima: al 56' l'errore di Ballo regala una chance a Lontani rimpallato da Bovo, al 58' Plazzotta; al 59' Zukić scivola spianando la strada a Pinotti che però fallisce il piazzato. I rossoneri non mollano, anzi si aprono un ampio varco per attaccare però mai con concretezza: al 72' Zukić debole di testa, all'83' Perera murato, all'84' spunto invano di Scotti. All'86' pericoloso Manusco. All'89' il raddoppio avversario: Marello mette basso in mezzo per Mancuso, mancino di prima all'angolino. Finisce così: Inter-Milan 2-0.
IL TABELLINO
INTER-MILAN 2-0
INTER (4-3-3): Farronato; Della Mora (31'st Marello), Bovio, Peletti, Ballo: Cerpelletti, Zárate (37'st Putsén), La Torre; Iddrissou, Mosconi (31'st Mancuso), Pinotti (31'st El Mahboubi). A disp.: Galliera; Breda, Conti, Mackiewicz; Mancuso, Vukoje; Carrara, Moressa. All.: Carbone.
MILAN (4-3-3): Longoni; Nolli (42'st Batistini), Zukić, Vladimirov, Perera; Mancioppi (35'st Tartaglia), Cisse (1'st Pandolfi), Plazzotta; Scotti, Lontani (12'st Di Siena), Ossola. A disp.: Bianchi; Colombo, Del Forno, Mazzeo, Pagliei; Angelicchio, Dotta. All.: Renna.
Arbitro: Pizzi di Bergamo.
Gol: 19' Iddrissou (I), 44'st Mancuso (I).
Ammoniti: 33' Cisse (M), 44' Zukić (M), 25'st Renna (M) dalla panchina.
