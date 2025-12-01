Il Milan Primavera torna in campo, ma il verdetto è amaro: 2-0 nel derby di Milano a favore dell'Inter. I rossoneri di Renna hanno creato abbastanza, ma non sono mai riusciti a concretizzare il tutto. Le reti dei nerazzurri sono arrivate grazie a Iddrissou e Mancuso, che hanno permesso di conquistare la stracittadina alla propria squadra. Ecco, di seguito, il resoconto del match direttamente dal sito del club di Vai Aldo Rossi: