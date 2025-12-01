Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN giovanili news milan primavera Derby amaro per il Milan Primavera: l’Inter vince 2-0 in casa

MILAN PRIMAVERA

Derby amaro per il Milan Primavera: l’Inter vince 2-0 in casa

Derby amaro per il Milan Primavera: l’Inter vince 2-0 in casa - immagine 1
Il Milan Primavera torna in campo, ma il verdetto è amaro: 2-0 nel derby di Milano a favore dell'Inter: il resoconto del match
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il Milan Primavera torna in campo, ma il verdetto è amaro: 2-0 nel derby di Milano a favore dell'Inter. I rossoneri di Renna hanno creato abbastanza, ma non sono mai riusciti a concretizzare il tutto. Le reti dei nerazzurri sono arrivate grazie a Iddrissou e Mancuso, che hanno permesso di conquistare la stracittadina alla propria squadra. Ecco, di seguito, il resoconto del match direttamente dal sito del club di Vai Aldo Rossi:

(Fonte acmilan.com) - Prosegue il periodo complicato della Primavera rossonera, a livello di rendimento. Nell'importante Derby di campionato, giocato in casa dell'Inter, è arrivato il ko per 0-2 dopo una prestazione meno brillante del solito. Il Milan ha creato senza essere cinico, in generale è sembrato mancare qualcosa per mandare davvero a pieni giri il proprio motore, venendo comunque punito in modo esagerato rispetto a quanto visto in campo. I nerazzurri hanno segnato un gol per tempo, Iddrissou e Mancosu, vincendo la gara negli episodi. Un pomeriggio storto, dov'è mancata la buona sorte ma non la voglia dei nostri giovani ragazzi.

LEGGI ANCHE

Dal pareggio a Roma con la Lazio al Derby amaro: è stato un novembre difficile per la squadra di Mister Renna, senza successi nonostante delle prove spesso positive. Non bisogna perdersi d'animo ma insistere, crederci, lavorare e migliorare per capovolgere l'andazzo. La 13ª giornata di Primavera 1 obbliga il Diavolo a rimanere immobile a quota 17 punti, immischiato nel mezzo di una classifica abbastanza compatta, dove le distanze restano ridotte e ogni weekend rappresenta un nuovo esame. La Primavera tornerà in azione venerdì 5 dicembre alle 14.00, ospitando l'Hellas Verona allo Sportitalia Village di Carate Brianza.

LA CRONACA

Derby vivace già in avvio: al 7' Lontani gira d'esterno e impegna Farronato; all'8' rasoterra di Della Mora bloccato da Longoni. Al 19' su calcio piazzato l'Inter va in vantaggio: punizione profonda di Cerpelletti, in area piccola sbuca Iddrissou che di testa gonfia la rete. Reagiamo. Al 22' Lontani spizza a lato. Che occasione al 25' quando Scotti di potenza da posizione defilata, il portiere respinge, Ossola raccoglie e calcia quasi a botta sicura ma Bovo si immola e salva. Tornano a farsi vedere i padroni di casa: al 29' Mosconi schiaccia e Longoni para, al 40' Pinotti prova la deviazione volante senza precisione. Buona azione rossonera al 44', Mancioppi in verticale per Lontani il quale tocca di punta andando vicino al bersaglio.

Nerazzurri in pressing offensivo a inizio ripresa: al 46' Longoni risolve una mischia, al 47' Pinotti prova e sbaglia la conclusione, al 50' Cerpelletti velleitario dalla distanza. Dopo un lampo di Scotti, torniamo a subire e rischiamo al 52' quando l'incornata di Iddrissou termina di poco alta. Al 53' Longoni attento su La Torre. La gara è apertissima: al 56' l'errore di Ballo regala una chance a Lontani rimpallato da Bovo, al 58' Plazzotta; al 59' Zukić scivola spianando la strada a Pinotti che però fallisce il piazzato. I rossoneri non mollano, anzi si aprono un ampio varco per attaccare però mai con concretezza: al 72' Zukić debole di testa, all'83' Perera murato, all'84' spunto invano di Scotti. All'86' pericoloso Manusco. All'89' il raddoppio avversario: Marello mette basso in mezzo per Mancuso, mancino di prima all'angolino. Finisce così: Inter-Milan 2-0.

IL TABELLINO

INTER-MILAN 2-0

INTER (4-3-3): Farronato; Della Mora (31'st Marello), Bovio, Peletti, Ballo: Cerpelletti, Zárate (37'st Putsén), La Torre; Iddrissou, Mosconi (31'st Mancuso), Pinotti (31'st El Mahboubi). A disp.: Galliera; Breda, Conti, Mackiewicz; Mancuso, Vukoje; Carrara, Moressa. All.: Carbone.

MILAN (4-3-3): Longoni; Nolli (42'st Batistini), Zukić, Vladimirov, Perera; Mancioppi (35'st Tartaglia), Cisse (1'st Pandolfi), Plazzotta; Scotti, Lontani (12'st Di Siena), Ossola. A disp.: Bianchi; Colombo, Del Forno, Mazzeo, Pagliei; Angelicchio, Dotta. All.: Renna.

LEGGI ANCHE: Bartesaghi:"Spero di diventare una bandiera del Milan. Scudetto? Obiettivo, ma è presto"

Arbitro: Pizzi di Bergamo.

Gol: 19' Iddrissou (I), 44'st Mancuso (I).

Ammoniti: 33' Cisse (M), 44' Zukić (M), 25'st Renna (M) dalla panchina.

Leggi anche
Pagelle Primavera, derby Inter-Milan 2-0: Scotti ci prova, ma non incide
Primavera, derby Inter-Milan 2-0, il commento: rossoneri troppo molli

© RIPRODUZIONE RISERVATA