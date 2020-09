Coppa Italia Primavera, Monza-Milan 5-6 (d.c.r.): rossoneri agli ottavi!

Ottavi di finale, ma che fatica

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Una partita al cardiopalma per il Milan Primavera che, a fatica, conquista gli ottavi di finale della Coppa Italia. La squadra di Federico Giunti va in svantaggio per il gol di Colferai, ma Frigerio acciuffa il pari nel finale del primo tempo. Risultato che rimane invariato sia dopo i 90 minuti, sia dopo i supplementari, che vedono i rossoneri finire il match in 8 uomini a causa dell’infortunio di Bosisio e delle espulsioni di Mionic e Oddi. Tutto rimandato ai calci di rigore, con il Diavolo che passa grazie al risultato complessivo di 5-6.

