Calciomercato Milan – Hauge lascia la sede rossonera: ha firmato!

Hauge ha firmato

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Jens Petter Hauge ha firmato il contratto con il Milan. E’ ciò che riporta Gianluca Di Marzio attraverso il proprio sito, comunicando l’uscita del norvegese da ‘Casa Milan’. Terminata dunque la solita trafila che precede l’ufficialità, attesa nelle prossime ore. Questa mattina le visite mediche presso la clinica ‘La Madonnina’, poi l’idoneità al Centro Ambrosiano. Subito dopo, appunto, l’arrivo nella sede rossonera per mettere nero su bianco. Stefano Pioli avrà presto il suo nuovo rinforzo.

