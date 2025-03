Coppa Italia Primavera – Milan-Lecce 1-0: i rossoneri volano in finale!

Milan-Lecce, il secondo tempo

Il secondo tempo si apre con il Lecce in avanti: pressing alto ed una decisa spinta mettono in apprensione il Diavolo. Il Milan, però, resiste con forza ed al 68' si porta in vantaggio: Scotti sguscia via tra i due centrali del Lecce e si presenta davanti a Rafaila, il 99 resiste alla carica di Scotti ed incrocia con il destro. La rete manda in visibilio compagni e tifosi. Il Lecce risponde al 74' con Bertolucci: il 77 beffa Longoni, ma viene fermato per fuorigioco. Al 77' Magni viene pescato in area. Il destro è preciso, ma Rafaila di più. Sulla ribattuta arriva Comotto, ma Rafaila è prodigioso e salva per la seconda volta con l'aiuto del palo.