Coppa Italia Primavera, Milan-Genoa: ecco le formazioni ufficiali

Sono state da poco ufficializzate le formazione di Milan e Genoa, match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia Primavera. I rossoneri di Federico Guidi puntano alla vittoria per regalarsi uno spettacolare derby contro l'Inter, che ha battuto per 1-0 il Bologna, ai quarti di finale. Pochi dubbi per il Milan Primavera: sarà Maximilian Ibrahimovic a guidare l'attacco assieme a Liberali e Scotti. A centrocampo ritroviamo Hodzic mentre al centro della difesa confermati ancora Nissen e Dutu. Ecco, di seguito, le formazioni delle due squadre.