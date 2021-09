Coppa Italia Primavera, Milan-Como 6-0: primo gol per Traoré / News

Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha raccontato la netta vittoria della Primavera in Coppa Italia contro il Como

Renato Panno

(Fonte: acmilan.com)

Una vittoria larga, importante e soprattutto utile per la fiducia generale. Nel primo turno di Primavera TIM Cup il Milan Primavera batte per 6-0 il Como e si garantisce l'accesso al secondo turno, in cui affronterà il Brescia, vittorioso sempre per 6-0 sul Pordenone. Arriva dunque la prima vittoria ufficiale della stagione dopo due pareggi e due sconfitte tra campionato e Youth League, e con essa anche la prestazione, specialmente dal secondo gol in poi. Più liberi di testa e con più spazi da sfruttare, i ragazzi di Mister Giunti hanno messo in campo tutta la loro qualità e la loro voglia di imporre un gioco dinamico e propositivo. Missione compiuta, dunque, con le reti di Roback, Robotti, Traorè, doppietta di Rossi e Bright. Ora testa al prossimo impegno contro l'Atalanta, per cercare punti ed energie anche in campionato.

LA CRONACA

La partita si apre nel miglior modo possibile, perché dopo due minuti di gioco Emil Roback sblocca subito il punteggio con un bel sinistro in diagonale su assist di El Hilali. Un match in discesa anche se il Como, con coraggio, si butta in avanti e si rende pericoloso in un paio di occasioni. I rossoneri giocano in gestione senza accelerare più di tanto, ma nel finale di tempo cambiano marcia e chiudono la pratica: al 38' punizione di Amore che si stampa sulla traversa, mentre al 45' arriva il raddoppio con un contropiede perfetto. Foglio strappa a metà campo e lancia Roback, che anziché calciare serve l'inserimento centrale di Robotti, bravo a scaricare in rete con un bel destro potente.

La ripresa vede Mister Giunti cambiare molto e i subentrati rispondono alla grande: al 70' Traorè, entrato da due minuti, segna il 3-0 in scivolata, il suo primo gol rossonero. Poi si scatena Leonardo Rossi, entrato anch'egli al 70' per El Hilali, con una doppietta: deviazione in corsa su assist di Sette per il 4-0 al 72', poi un bel sinistro dal limite dell'area piccola dopo aver aggirato il diretto marcatore, 5-0 al 78'. Chiude il tabellino la rete di Bright all'88', un destro centrale che piega però le mani di Pallavicini e si insacca per il 6-0 finale.

IL TABELLINO

MILAN-COMO

MILAN (4-3-3): Pseftis; Sette, Bosisio (1'st Stanga), Obaretin, Kerkez; Bright, Foglio ('st Gala), Robotti; Amore (32'st Björklund), Roback (23'st Traorè), El Hilali (23'st Rossi). A disp.: Desplanches, Nava; Alesi, Coubis, Fontana, Piantedosi, Polenghi. All.: Giunti.

COMO (4-4-2): Pallavicini; Liserani, Turato (8'st Gatti), Balesini, Cosentino (42'st Trenchev); Gandola, D'Angelo, Mollica (8'st Di Giuliomaria), Tremolada; Politi (32'st Pozzoli), Duchini (15'st Longo). A disp.: Di Bella; Ceresani, Gennaio, Mendolia. All.: Boscolo.

Arbitro: Crezzini di Siena

Gol: 2' Roback (M), 45' Robotti (M), 25'st Traorè (M), 27'st e 33'st Rossi (M), 43'st Bright (M).

Ammoniti: 18' Turato (C), 33' Cosentino (C), 38' Liserani (C),43' Robotti (M), 35'st Bright (M).