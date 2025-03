Coppa Italia Primavera, graffio di Scotti: Milan in finale!

Dopo un paio di accelerazioni rossonere la prima chance è ospite al 5' col tiro di Winkelmann che trova la risposta di Longoni. Al 15' ha una bella opportunità Scotti, lanciato in profondità, ma la conclusione termina di poco sul fondo. Liberali viene fermato in area al 18', mentre al 21' Bertolucci manda alto da ottima posizione. Sale l'intensità in campo, sul capovolgimento di fronte Rafailă esce per anticipare Bonomi prima di una super parata di Longoni che devia sul palo la botta sicura di Bertolucci. La partita è vivace e ricca di spunti, l'occasione migliore arriva agli sgoccioli dei primi 45' quando Scotti appoggia per Sala che però apre troppo il destro da posizione defilata.

Egualmente intenso - ma con meno occasioni - l'inizio di ripresa. Al 55' spunto in avanti di Bakoune che termina con un tiro respinto dalla difesa, sul corner successivo Liberali s'invola in dribbling ma il tiro non centra lo specchio. Fa tutto bene Scotti al 61': stop, accentramento e conclusione dal limite che sfiora la porta di Rafailă. Gli sforzi rossoneri vengono premiati al 68', minuto dell'1-0: lancio in profondità per Scotti che è glaciale nel freddare il portiere ospite in uscita. Il Lecce prova a rispondere ma dopo un gol annullato a Bertolucci per fuorigioco siamo noi ad avere due grandi opportunità con Magni e Comotto, tentativi respinti da Rafailă (nel secondo caso con l'ausilio del palo). Liberali manca il match point con un destro in corsa all'86' ma nel finale rispondiamo colpo su colpo ai tentativi salentini: al triplice fischio di Rispoli scatta la gioia rossonera, è Finale!