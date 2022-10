Chelsea-Milan 1-1 Youth League, Abate: “Buon punto, ora testa all’Empoli”

"Abbiamo fatto una buona partita, spero che questo ci dia maggior consapevolezza sul fatto di potercela giocare a certi livelli. Siamo rimasti sempre dentro la sfida cercando di fare la gara. A tratti abbiamo sofferto la loro qualità ma la squadra ha difeso con ordine, facendo per larghi tratti la prestazione che volevamo. Usciamo con un buon punto per la classifica, il nostro percorso di crescita va avanti. Sono contento per i debutti, sono tutti ragazzi che meritano perché lavorano con serietà e umiltà. Continuerò a far giocare tutti e aiuterò i ragazzi nel percorso di crescita: sono contento dell'impegno e dell'atteggiamento del gruppo. Adesso testa all'Empoli, sarà un'altra battaglia e ci faremo trovare pronti". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>