Calendario Milan Primavera: gli impegni di gennaio dei ragazzi di Giunti

Il Milan Primavera di Federico Giunti, in risalita in campionato, vuole affrontare un gennaio a tutta birra. Le partite di questo inizio 2022

(fonte: acmilan.com) - Casa dolce casa anche per il Milan Primavera di Federico Giunti, che giocherà tre dei primi quattro impegni del 2022 - aspettando la data per il recupero della partita rinviata contro il Bologna - al 'Vismara'. Occasioni per continuare una risalita in classifica iniziata con successo tra novembre e dicembre. Ovvero, con il bel successo sulla Juventus e le tre vittorie consecutive con SPAL, Sampdoria e Pescara. Impegni non banali, tra l'altro, dato che l'anno si aprirà con le sfide all'Empoli campione in carica e all'Inter, per il primo Derby stagionale.