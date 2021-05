Calendario Milan Primavera, gli impegni di maggio dei ragazzi di Giunti

Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha pubblicato il calendario del mese di maggio della Primavera di Federico Giunti

Per la formazione di Mister Giunti, "la notte è ancora giovane", perché la stagione regolare proseguirà fino al 16 giugno, visto l'inizio tardivo. Dopo la trasferta di Empoli, ecco le sfide contro Lazio, SPAL, Bologna, Inter e Samp per un mese di maggio davvero intenso e decisivo per la corsa ai playoff.