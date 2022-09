Calciomercato Milan – Rana nuovo rinforzo per la Primavera di Abate

Inizio di stagione non certo positivo per il Milan Primavera dopo i soli 3 punti raccolti nelle prime 3 partite e soprattutto dopo i numeri di un pacchetto arretrato che in 270 minuti ha incassato ben 8 reti. Tale dato deve senza dubbio aver fatto riflettere la dirigenza rossonera e ha portato in queste ore, stando a quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, all'acquisto dal Bari del difensore classe 2005, Vincenzo Rana.