Le formazioni ufficiali di Bologna-Milan, match valevole per il campionato Primavera 1 ed in programma alle ore 13:00

Il Milan Primavera torna in campo dopo la debacle in Youth League contro il Bayer Leverkusen e lo fa contro il Bologna. Alle 13:00 i rossoneri scendono in campo allo Stadio Comunale di Crespellano (BO) per cercare i tre punti. Ecco le formazioni ufficiali con le scelte dl tecnico Federico Guidi.