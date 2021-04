Atalanta-Milan Primavera 1-1. Buon pari per la squadra di Giunti

Atalanta-Milan Primavera, gara valida per il campionato Primavera, finisce 1-1: reti di Michelis per i rossoneri e Gyabuaa per i nerazzurri

Sale a quattro la striscia di partite consecutive senza sconfitte del Milan Primavera, che a Zingonia raccoglie un bel pari contro una diretta concorrente come l'Atalanta: al gol in avvio di Michelis risponde, nella ripresa, Gyabuaa per l'1-1 finale. Un risultato giusto tra due squadre che si sono equivalse, producendo diverse occasioni da gol e mostrando trame di buon calcio. Per i ragazzi di Giunti è una conferma in positivo dopo i pari con Roma e Genoa e la vittoria contro il Cagliari.

Da segnalare, in primo luogo, la grande prestazione di Nikos Michelis: secondo gol stagionale per il difensore greco, autore anche di almeno tre interventi decisivi. Buona la prova anche degli altri componenti della retroguardia odierna - Stanga, Coubis, Oddi - e della mediana, con la prova di grande generosità messa in campo da Frigerio e Mionić. I rossoneri salgono così a quota 24 punti in classifica, presentandosi al meglio al big match di sabato prossimo contro la Juventus.

LA CRONACA

Due novità per Giunti rispetto al successo contro il Cagliari, con il ritorno dal primo minuto di Stanga - al centro della difesa - e Tonin. Partita molto contratta in avvio, con le due squadre che si studiano. Il primo acuto arriva al 10', ed è quello del vantaggio del Milan: calcio d'angolo di El Hilali, colpo di testa di Michelis e palla che si insacca in rete per l'1-0. L'Atalanta accusa il colpo, e sono i rossoneri a rendersi ancora pericolosi con un paio d'iniziative di El Hilali al 21' e al 26'. Passata la prima mezz'ora, si fanno vedere i padroni di casa: prima il palo di Cortinovis al 35', poi è Michelis a sventare i tentativi di Kobacki al 39' e Sidibe al 42'.

La ripresa parte con i nerazzurri alla ricerca del pari, ma la coppia Stanga-Michelis si conferma provvidenziale nel disinnescare i tentativi di Vorlicky al 50' e Kobacki al 54'. L'Atalanta però insiste, e al minuto 69 trova il pari con Gyabuaa, lesto a raccogliere la sponda di Scalvini sugli sviluppi di un corner. Incassato l'1-1, il Milan risponde producendo un bel finale di partita. Prima l'occasione di Frigerio, che all'82' scaglia un gran destro da fuori impegnando Dajcar in una parata difficile; poi con il contropiede dei subentrati Nasti e N'Gbesso al 89', con quest'ultimo che non riesce a cogliere l'attimo giusto. Ultimo tentativo in pieno recupero per i padroni di casa, con Jungdal che respinge su Vorlicky al 91'.

IL TABELLINO

ATALANTA-MILAN 1-1

ATALANTA (4-3-1-2): Dajcar; Ghislandi, Scalvini, Šutalo (34' st De Nipoti), Ruggeri; Gyabuaa, Zuccon (31' Giovane), Sidibe; Cortinovis; Kobacki, Vorlicky. A disp.: Sassi, Scanagatta, Hecko, Renault, Ceresoli, Grassi, Bonfanti, Oliveri, Mehic, Falleni. All.: Brambilla.

MILAN (4-3-3): Jungdal; Coubis, Stanga, Michelis, Oddi (14' st Obaretin); Frigerio, Brambilla, Mionić; Tonin (14' st Nasti), El Hilali (1' st Robotti), Roback (29' st N'Gbesso). A disp.: Moleri, Desplanches; Kerkez, Filì, Tahar, Saco, Cretti, Tolomello. All.: Giunti.

Arbitro: Delrio di Reggio Emilia.

Gol: 10' Michelis (M), 24' st Gyabuaa (A).

Ammoniti: 29' st Giovane (A), 40' st De Nipoti (A).