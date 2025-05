Milan, Amadeus nel ‘destino’? Questa volta è il figlio contro i rossoneri

Ad aprire le marcature è stato il vivace Sala, bravo a finalizzare una delle prime azioni offensive dei padroni di casa. Il raddoppio non si è fatto attendere, con Perucci che ha trovato la via del gol con una precisa conclusione. Nella ripresa, a salire in cattedra è stato Comotto, autore di una doppietta che ha messo in ghiaccio il risultato e regalato tre punti importanti al Milan Primavera.