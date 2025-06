Il Milan Under 17 ha staccato il pass per la semifinale Scudetto: ecco chi sarà la prossima avversaria dei rossoneri e la data del match

Il Milan, nel corso delle ultime stagioni, ha dimostrato di avere una certa attenzione per il Settore Giovanile e, a tal proposito, è da rimarcare quanto ottenuto dall'Under 17. Il segno evidente della volontà da parte della società di rimanere competitiva in questo senso è la nascita di Milan Futuro, la formazione Under 23 rossonera, nonostante la retrocessione in Serie D. Non solo, perché la rinascita della Primavera, prima sotto la guida di Ignazio Abate e poi sotto Federico Guidi, sono un altro segnale di questa attenzione da parte dell'intera dirigenza.