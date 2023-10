Milan Under 16, gol e tanto altro nella prima parte di stagione

Ciò che colpisce di questi primi scampoli di stagione è la facilità con cui il Milan è andato a segno: ben nove gli interpreti in gol, capaci di siglare 13 reti - oltre tre di media a partita. Numeri da miglior attacco del campionato. Ne è da esempio la trasferta in casa del Südtirol, terminata 5-0 e che ha visto esultare cinque ragazzi differenti della formazione di Mister Baldo.

Non solo fase offensiva, però, perché fin qui il gruppo rossonero si è imposto anche come miglior difesa del raggruppamento, grazie alle sole tre reti incassate nel parziale e ai due clean sheet collezionati nelle uscite più recenti. Siamo solo all'inizio, numeri e statistiche sono ancora relativi e ciò che conta è il lavoro quotidiano. Dare il massimo in ogni allenamento, per crescere di partita in partita, è l'obiettivo della nostra Under 16.