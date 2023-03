Milan, l’Under 16 rimane in testa alla classifica: Camarda capocannoniere

Il Milan Under 16, con il successo sul Cittadella, rimane in testa alla classifica guidato da un super Francesco Camarda

Fabio Barera

(fonte: acmilan.com) Dove erano rimasti gli Under 16? Al prezioso pareggio di Bergamo che gli aveva permesso di restare da soli in vetta, a +2 proprio sull'Atalanta. Da metà febbraio il campionato ha ripreso il proprio calendario lo scorso weekend e i rossoneri hanno ricominciato benissimo, con un poker netto al Cittadella: "Siamo stati bravi a preparare e affrontare bene una trasferta insidiosa. Nella sosta non ci siamo fermati - spiega Mister Baldo -, abbiamo giocato delle amichevoli che ci hanno permesso di coinvolgere l'intera rosa".

I giovani 2007 hanno ribadito i solidi numeri difensivi, tenendo ancora una volta la porta inviolata (10 gol incassati in quattordici giornate) e ridato spolvero alla grande media offensiva dopo lo 0-0 a domicilio dell'Atalanta (43 reti complessive). In Veneto è arrivata una nuova prestazione di livello, con un primo tempo prepotente nel quale di fatto è stata archiviata la gara (3-0 provvisorio, 4-0 il finale). Mattatore di giornata Francesco Camarda nel firmare ogni sigillo.

Il capocannoniere della squadra (16 gol in totale), da sotto età e pronto a festeggiare il 15° compleanno, sta vivendo una stagione da protagonista, crescendo come giocatore e come attaccante anche grazie al fondamentale supporto di staff e gruppo. "Sono soddisfatto di tutti i ragazzi. Da qua alla fine l'obiettivo è arrivare al più presto nelle prime due posizioni di classifica per poi accedere alla Final Eight. I prossimi impegni saranno abbastanza complicati".

Vincendo a Cittadella gli U16 hanno consolidato il primato, a quota 35 punti, a +2 sull'Atalanta e a +7 sull'Inter, gli unici diretti avversari in lotta a poco più di un mese dal termine del campionato regolare. Il piano non cambia: preparare al meglio un esame alla volta, facendo particolare attenzione alla prestazione collettiva. Il prossimo appuntamento è domenica alle 15.30, quando il Milan ospiterà al PUMA House of Football il Venezia.

