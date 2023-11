Milan Under 16 – Successo contro l’Atalanta e primato in classifica

Da qui alla fine del 2023, ci sono altri quattro impegni da affrontare per Mister Baldo e i suoi ragazzi: Brescia e Cagliari in casa al PUMA House of Football, Verona e Cittadella in trasferta, prima di aprire il nuovo anno - e contestualmente chiudere il girone di andata - il sette gennaio affrontando l'Inter nel Derby, uno scontro diretto di alta classifica.

Quattro partite per mantenere questo ritmo da record e consolidare il proprio posizionamento in classifica, sia in ottica scontro diretto, ma soprattutto per chiudere con fiducia il 2023. La strada verso i playoff e la fase decisiva della stagione è ancora lunga, ma i rossoneri possono sedersi al tavolo delle più forti del campionato e pensare in grande.

