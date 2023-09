Milan Under 14, successo nel ‘Memorial Paolo Rossi’: 0-3 alla Juventus

Il Settore Giovanile del Milan è, da sempre, uno dei più interessanti a livello italiano e non solo per numero di talenti prodotti. La dimostrazione è rappresentata da Mattia Liberali e Francesco Camarda , che stanno manifestando le proprie qualità in Primavera sebbene siano sotto età di diversi anni.

Ma anche in età più basse il Milan sembra essere davvero in buone mani. Nella giornata odierna, ad esempio, l'Under 14 rossonera ha schiantato per 0-3 la Juventus nel 'Memorial Paolo Rossi'. Successo che è maturato in appena nove minuti, nel corso del secondo tempo. Al 70' è infatti arrivato il vantaggio di Sorrentino, seguito al 72' da Ferrario e al 79' da Kateete.