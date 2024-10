Milan Under 13, vittoria super nel derby con l’Inter: brilla la stella di Kostyuk

Il Milan Under 13 si è reso protagonista nella giornata odierna di una prestazione molto importante contro l' Inter , nel tanto atteso derby, vincendo per 3-1. I giovani rossoneri, infatti, sono scesi in campo alle ore 14:45 per la 5^ giornata del campionato degli Esordienti Under PRO 2012 , contro i forti nerazzurri. Una sfida che è sempre parecchio sentita quella contro i cugini, anche nelle categorie 'minori' del nostro Settore Giovanile. Mattatore dell'incontro è stato Andrea Kostyuk , giovanissimo italo-ucraino autore di una tripletta. Per gli avversari sono invece andati a segno Nifosi e Pantano .

Milan Under 13, Kostyuk da capogiro contro l'Inter: tripletta da sogno nel derby

Andrea Kostyuk è un classe 2012 che ha come idolo Andriy Shevchenko. Nel corso della passata stagione, secondo quanto riferito dalla pagina 'Instagram', 'Il bello del calcio', ha segnato addirittura 238 reti scendendo in campo solamente 41 volte. Il che significa che ha avuto una media di 5,8 reti a partita. Inoltre i video pubblicati sui social mostrano come il giovanissimo talento rossonero sia in grado di segnare in tanti modi. Tutte caratteristiche che lo rendono un prospetto davvero interessante e che dovrà essere comunque tenuto d'occhio in vista delle prossime stagioni in rossonero.