Milan Under 13 campione e non solo: i risultati delle giovanili

(fonte: acmilan.com) - Nel fine settimana che ha chiuso il mese di maggio e aperto quello di giugno arriva una grandissima soddisfazione per il Settore Giovanile rossonero: l'Under 13 maschile si laurea per la prima volta Campione d'Italia, vincendo la Final Four di Tirrenia contro Albinoleffe, Parma e Roma. Uno splendido successo per tutto il gruppo guidato da Mister Ravera e per l'intera Attività di Base milanista. Sorride anche l'Under 17 femminile, che apre con una vittoria sul Napoli la sua Fase Nazionale, mentre l'Under 15 - sempre femminile - pareggia a reti inviolate nell'andata dei Quarti di finale nazionali.