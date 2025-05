Milan U15 show: Roma travolta 4-0 nell’andata dei quarti per lo Scudetto!

Roma annichilita: l'Under 15 del Milan vince 4-0 l'andata Scudetto

Il campo ha parlato chiaro, con un Milan U15 inarrestabile che ha messo in mostra un calcio зрелый e di grande qualità. Il trio formato da Borsa, Jadid e Bernabè si è rivelato un vero incubo per la difesa giallorossa, trascinando la squadra con giocate illuminate e una notevole concretezza sotto porta. Le loro reti e le loro giocate hanno infiammato la partita e indirizzato in maniera decisa il risultato.