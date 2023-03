Milan, il programma del weekend del Settore Giovanile

(fonte: acmilan.com) Ultimo weekend di marzo per le squadre del Settore Giovanile rossonero, con una programmazione ridotta per numero di impegni ma non per importanza degli appuntamenti. Torna in campo, dopo una settimana di pausa, l'U17 di Mister Lantignotti: i giovani rossoneri proveranno a continuare l'inseguimento all'Inter capolista nel match casalingo contro il Como. In campo anche tre Under femminili (U17, U15 e U11) oltre al nuovo appuntamento con il Torneo di Viareggio della Primavera femminile, che contro il Livorno cercherà di conquistare la Finale forte dei successi su APIA Leichhardt e Parma.