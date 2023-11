Milan, i risultati del weekend del Settore Giovanile rossonero | News

(fonte: acmilan.com) Al passo falso della Primavera maschile risponde la Primavera femminile, che vince 2-1 a Verona e riscatta il ko casalingo dello scorso weekend. I ragazzi di Mister Abate sono stati sorpresi al PUMA House of Football dal Cagliari, ma grazie ai pareggi di Inter e Lazio rimangono al secondo posto a -2 dalla vetta. Le ragazze del nuovo allenatore Zago sono state trascinate dalla doppietta nella ripresa di Longobardi. Sempre a Verona, pareggio in extremis per l'Under 16 e sconfitta per l'Under 15. Derby amaro per l'U13.