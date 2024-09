Milan, i risultati del weekend: a segno Ibrahimovic, scoppola nel derby

(fonte: acmilan.com) Ottima la partenza dell'Under 16 e dell'Under 15 nel fine settimana del nostro Settore Giovanile. Le due formazioni rossonere, che hanno dato il via al proprio campionato, hanno superato il Venezia con lo stesso punteggio, un doppio 3-1 nei due match giocati al PUMA House of Football. Due successi anche nella giornata di sabato 14 settembre, prima il poker della Primavera di Mister Guidi sull'Empoli, a seguire l'altro poker dell'Under 17 sulla Cremonese. Sconfitta esterna nel Derby, invece, per l'U18.