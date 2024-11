Milan, i risultati del Settore Giovanile: altro show di Kostyuk nell’Under 13

(fonte: acmilan.com) Ci sono le due formazioni Primavera a dominare la scena del weekend del Settore Giovanile del Milan, con due belle e importanti vittorie casalinghe andate in archivio. I ragazzi di Guidi superano il Cagliari con l'uno-due firmato Liberali-Bonomi agganciando la testa della classifica, mentre le ragazze di Zago rimontano il Napoli nel finale risalendo così al secondo posto in classifica. Tre punti anche per l'Under 17, che si conferma al comando del girone insieme all'Inter, mentre finisce con un successo per parte il doppio confronto col Como di Under 16 e Under 15.