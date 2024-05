Milan, i risultati del weekend: Ibrahimovic trascina l’Under 18

(fonte: acmilan.com) Non solo la Primavera di Ignazio Abate capace di conquistare i Playoff Scudetto: il weekend del Settore Giovanile rossonero ha visto altre due squadre avanzare nei rispettivi campionati. Parliamo di Under 16 e Under 15 maschili, che hanno costruito sui successi dell'andata contro Monza e Torino accedendo così ai Quarti di finale: i primi sfideranno l'Empoli, i secondi se la vedranno contro l'Hellas Verona. Preziose e importanti anche tre vittorie giunte da altrettanti fasi interregionali, quelle dell'U14 e di due Under femminili: U17 e U15.