Milan, i risultati del Settore Giovanile: doppia sconfitta con la Fiorentina

(fonte: acmilan.com) Sorride all'Under 15 e all'Under 16 il weekend di partite appena concluso. Entrambe le squadre erano impegnate al PUMA House of Football contro il Cittadella, e per entrambe è arrivata una vittoria netta. 3-0 per l'Under 15, 4-1 per l'Under 16. Doppia sconfitta, invece, per le due Primavera, che cadono tutte e due di misura contro la Fiorentina. Pareggi per Under 17 e Under 18: la prima in casa contro il Como, la seconda in trasferta contro l'Empoli. Ecco il dettaglio dei risultati del fine settimana.