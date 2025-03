Milan, quante vittorie per le giovanili rossonere! I risultati

(fonte: acmilan.com) - Un fine settimana davvero positivo per il Settore Giovanile rossonero, che ha registrato vittorie belle e importanti con diverse squadre. L'Under 18 ha inaugurato il weekend venerdì battendo 3-1 il Lecce mentre la Primavera di Guidi è andata molto vicina alla vittoria nel Derby contro l'Inter (1-1 il finale). Tra sabato e domenica, poi, belle vittorie contro il Como per l'Under 16 e l'Under 15, mentre l'Under 17 si è imposta largamente sul Venezia. Bene Under 14 e Under 13, per entrambe un 4-0 in trasferta. Successi nella 4ª giornata della Fase Interregionale sia per Under 17 femminile (5-1 al Genoa) sia per l'Under 15 femminile, 2-0 all'Atalanta. Rivediamo il dettaglio di tutti i risultati del weekend appena concluso.