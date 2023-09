Milan, il programma del weekend del Settore Giovanile rossonero | News

Sarà la Primavera di Mister Abate ad aprire le danze del fine settimana in arrivo. Per i giovani rossoneri, che vogliono continuare a stupire, arriva il big match contro la Juventus, in programma al PUMA House of Football. Stesso obiettivo anche per l'Under 18, che affronta l'Inter nel Derby in casa nerazzurra, mentre l'Under 17 ospita il Cittadella. Stagione al via per altre due formazioni del Settore Giovanile rossonero: Under 16 e Under 15 inaugurano il proprio cammino in campionato con la trasferta sul campo del Venezia.