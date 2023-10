Milan, il programma del weekend del Settore Giovanile | News

(fonte: acmilan.com) Un nuovo fine settimana all'orizzonte per il nostro Settore Giovanile e il programma si preannuncia ricco: Under 15, Under 16 e Under 17 saranno tutte e tre impegnate contro il Südtirol, le prime due in trasferta e la terza al PUMA House of Football. Scocca l'ora del debutto stagionale per l'U17 femminile, che giocherà due partite in tre giorni: sabato contro il Cesano Boscone e lunedì contro il Buccinasco. La Primavera in campo domenica contro l'Atalanta, prima della sosta, così come l'U18 che giocherà in trasferta contro la Sampdoria a Bogliasco.