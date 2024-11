Milan, il programma del Settore Giovanile: salta la Primavera di Guidi

(fonte: acmilan.com) Un fine settimana lungo e colmo di appuntamenti attende il Settore Giovanile del Milan. Ben quattro squadre, infatti, giocheranno sul campo dell'Hellas Verona: Under 16 e Under 15 nella giornata di sabato, Under 17 e Primavera Femminile domenica. Scontro d'alta classifica dunque per l'U15 di Cresta che vuole restare in vetta, obiettivo ottavo successo consecutivo per i ragazzi U17 di Mister Renna. Le rossonere di Zago cercano invece continuità dopo l'ultima vittoria interna. La formazione U16 di Baldo infine il riscatto dopo l'ultimo stop. Programma ricco di gare anche per le formazioni più giovani, 11 le sfide previste per sabato 16 novembre, 5 per domenica 17. Si ferma invece per la pausa nazionali la Primavera maschile.