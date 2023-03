Milan, il programma del weekend del Settore Giovanile | News

(fonte: acmilan.com) Dieci incontri casalinghi e quattro sfide lontane dalle mura amiche del PUMA House of Football. Questo il programma del nuovo fine settimana per il Settore Giovanile rossonero, che si aprirà nella giornata di sabato 1 aprile con diversi impegni per le rappresentative più giovani e si chiuderà lunedì 3, con l'atteso match della Primavera di Mister Abate contro l'Udinese. Stesso avversario in calendario anche per U16 e U15, mentre due formazioni femminili - l'Under 17 di Treccani e l'Under 15 di Prati - daranno il via al girone di ritorno della fase interregionale affrontando rispettivamente Fiorentina e Atalanta in casa. Pronta a ripartire dopo un turno di pausa l'Under 18 di Mister Terni, che attende il Cagliari.