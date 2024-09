Milan, il programma del Settore Giovanile: c’è anche un super derby

(fonte: acmilan.com) Entra sempre di più nel vivo la stagione del nostro Settore Giovanile e, dopo Primavera maschile, Under 18 e Under 17, inizia il 2024/25 di Under 16 e Under 15. Il fine settimana verrà inaugurato sabato da Milan-Empoli, 4ª giornata del campionato maschile Primavera; a seguire, sempre al PUMA House of Football, Milan-Cremonese, 3ª giornata dell'Under 17, reduce da una vittoria e una sconfitta nelle prime due giornate.