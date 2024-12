Milan, ecco tutte le partite delle giovanili nel weekend

Milan, in campo le giovanili rossonere. Spiccano le sfide delle due Primavera, Derby in casa nerazzurra per la femminile, maschile a Genova

(fonte: acmilan.com) - Sarà un weekend caratterizzato da tanti impegni lontano dalle mura amiche per diverse squadre del Settore Giovanile rossonero. Sabato 7 dicembre sarà il turno della Primavera di Mister Guidi, impegnata a Genova contro la Sampdoria, mentre nella giornata di domenica 8 spicca il Derby in casa nerazzurra che attende la Primavera femminile di Mister Zago. L'Under 17 sarà invece di scena sul campo del Südtirol, Under 16 e Under 15 a Monza.