Milan Primavera Femminile, che inizio di stagione! E Zago gongola …

A tracciare i primi obiettivi per questo inizio di stagione è lo stesso Mister Matteo Zago : "La sfida era l' integrazione di una buona parte delle ragazze provenienti da un percorso nel nostro Settore Giovanile con coloro che erano già parte della nostra Primavera nella scorsa stagione. Da una parte nuove richieste e un ambiente più adulto con esigenze; dall'altro, la volontà di condividere una tradizione costruita negli anni e aiutare le più giovani ad affrontare una categoria nuova e impegnativa".

Questo ottimo inizio non può che dare linfa e spinta al lavoro quotidiano del gruppo al PUMA House of Football, con un calendario che nel breve periodo (domenica 20 ottobre) proporrà il big match sul campo della Roma, stessa sfida che peraltro attende la Prima Squadra. L'orizzonte, però, è soprattutto sul futuro: "L'obiettivo è quello di dare alle nostre ragazze", continua il Mister, "le maggiori possibilità di crescita attraverso un percorso di formazione sul lungo periodo che possa portare loro a diventare giocatrici professioniste".