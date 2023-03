Milan, la Primavera Femminile in finale alla Viareggio Women’s Cup

( fonte: acmilan.com ) Con una marcia inarrestabile nel girone eliminatorio, la Primavera Femminile ha conquistato l'accesso alla Finale della Viareggio Women's Cup per il secondo anno consecutivo. Nella stagione scorsa furono le danesi del Brøndby ad aggiudicarsi il trofeo spuntandola contro le rossonere per 1-0.

Domani, lunedì 27 marzo, la formazione di Mister Corti si ripresenta all'atto finale del torneo per prendersi la coppa e dimenticare la delusione dell'anno passato. Si gioca alle ore 15.00 allo Stadio "Buon Riposo" di Pozzi di Seravezza.

Nella prima fase del torneo, come detto, le rossonere hanno avuto la meglio su Parma, Livorno e le australiane dell'APIA Leichhardt: tutte e tre le partite si sono concluse con il rotondo risultato di 8-0 , confermando lo straordinario momento di forma della squadra che in campionato è reduce da 10 vittorie consecutive.

Ora manca l'ultimo passo, la Finale contro la Rappresentativa Nazionale U19 della Lega Dilettanti, che ha chiuso in testa l'altro raggruppamento, davanti ad Arezzo, Fiorentina e Westchester United. Appuntamento dunque a lunedì, per cercare di vincere il primo storico trofeo della storia della Primavera Femminile rossonera.