Milan Primavera Femminile, un Natale al secondo posto: e ora …

Il Milan Primavera Femminile andrà in vacanza al secondo posto in classifica in una stagione molto positiva: e adesso ...

Apprezzabile la reazione, coincisa con il successo sul Parma griffato da bomber Longobardi, protagonista con una doppietta, un gol per tempo. In un campionato molto livellato come questo, è fondamentale mantenere continuità e cercare di restare agganciare al treno delle prime della classifica, per entrare nei playoff di fine stagione e giocarsi il titolo.